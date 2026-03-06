توقفت حركة السفن في مضيق هرمز بشكل شبه كامل، إثر الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى تعطيل هذا الشريان العالمي الحيوي للسلع الأساسية، بدءاً من النفط وصولاً إلى الأسمدة.



وأعلن مركز المعلومات البحرية المشترك في مذكرة بتاريخ 6 مارس بأن المراجعات الأخيرة لإشارات الشحن في الممر المائي «تشير إلى انخفاض عمليات العبور إلى أقل من 10 سفن، ولم يتم تأكيد سوى عبور سفينتين تجاريتين فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية».



ووفقاً للمجموعة الاستشارية البحرية متعددة الجنسيات المعنية بالشرق الأوسط، فإن عمليات العبور المذكورة شملت سفن بضائع وليس ناقلات نفط.



ودفعت الحرب المتصاعدة في المنطقة العشرات من ناقلات النفط والغاز المحملة بالكامل إلى البقاء متوارية داخل الخليج العربي. ولا تزال وتيرة الهجمات على السفن داخل المضيق وحوله مرتفعة، مما يجعل محاولة العبور محفوفة بالمخاطر بالنسبة لناقلات الطاقة وشحناتها التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.



وقدمت الولايات المتحدة هذا الأسبوع ضمانات تأمين وخدمة مرافقة عسكرية بحرية، بعد أن بدأت شركات التأمين الدولية في التراجع عن تغطية مخاطر الحرب، إلا أن مالكي السفن لم يطمئنوا بعد.



بدوره، قال مركز المعلومات البحرية المشترك: «يمثل هذا توقفاً مؤقتاً شبه كامل لحركة التجارة الاعتيادية». وجرى رصد عبور سفينة واحدة في اتجاه الدخول وأخرى في اتجاه الخروج عبر المضيق خلال الرابع من مارس.



وأفادت التقارير بوقوع حوادث استهدفت سفينتين، هما «إم إس سي جريس» (MSC Grace) و«سونانغول ناميب» (Sonangol Namibe) في مياه الخليج العربي وبالقرب من العراق.



وغادرت ناقلة بضائع سائبة «آيرون ميدن» (Iron Maiden) المضيق وهي تبث إشارة تفيد بأنها «مملوكة للصين» أثناء شق طريقها عبر الممر المائي، ما يسلط الضوء على محاولات السفن ضمان المرور الآمن.



وبعثت ناقلة الغاز المسال «بوجازيتشي» (Bogazici)، في وقت سابق، رسالة تفيد بأنها سفينة يملكها مسلمون وتديرها شركة تركية لتأمين عبورها.