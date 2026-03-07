تحوّل الألم الحقيقي إلى دراما تلفزيونية تشد المشاهدين في رمضان هذا العام، مع تصدر مسلسل حكاية نرجس محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن مأساة حقيقية مأساوية تبرز أثر الوصم الاجتماعي والخداع النفسي على حياة الضحايا.

القصة الحقيقية تعود إلى عزيزة السعداوي في الثمانينيات، والتي واجهت التنمر بسبب عدم قدرتها على الإنجاب. ودفعها شعورها بالرفض إلى ابتكار «حمل وهمي» باستخدام القماش والقطن لتضخيم بطنها، لتبدو وكأنها تلد طبيعيًا، قبل أن تتحول حياتها إلى سلسلة مأساوية من خطف الأطفال وبيعهم مقابل أموال زهيدة.

عزيزة كانت تتنكر كموظفة صحية أو تابعة للتأمينات، وتطلب من الأمهات ترك أطفالهن لدقائق قليلة، ثم تختفي بالرضيع وتصدر شهادات ميلاد مزيفة. أول ضحاياها كان إسلام، ثم هشام، وبعد انتقالها للعريش خطفت محمد.

وبعد القبض عليها عام 1992، تم إعادة هشام ومحمد لأسرهم، بينما بقيت هوية والد إسلام مجهولة، ليعيش مع عائلة مزيفة 22 عامًا قبل اكتشاف الحقيقة عبر تحاليل DNA. وأنهت حياتها لاحقًا بانتحار مأساوي، لتترك وراءها قصة أثرت في المجتمع والدراما على حد سواء.

وفي النسخة التلفزيونية، تجسد ريهام عبد الغفور شخصية نرجس، مع معالجة درامية تناسب الشاشة، حيث تبدأ القصة بطلاق نرجس من زوجها الأول بسبب عدم الإنجاب، ثم زواجها من عوني (حمزة العيلي) لتكشف الضغوط النفسية والاجتماعية التي تواجه المرأة.

ويسلط المسلسل الضوء على التحول النفسي للشخصية: من امرأة مكسورة إلى شخصية صارمة وقاسية، تمامًا كما حدث في الواقع، ليكون العمل مزيجًا بين الدراما الاجتماعية والنفسية والمأساة الواقعية.

يذكر أن العمل من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء، ويشارك فيه أيضًا عارفة عبد الرسول وأحمد عزمي.