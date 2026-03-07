واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما التألق منذ انضمامه إلى الأندية السعودية، ليصبح أحد أبرز المهاجمين وأكثرهم تأثيرا في المباريات، بعد تألقه أمام فريق النجمة في اللقاء الذي جمعهما (الجمعة) على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى هلالياً بأربعة أهداف دون مقابل، إذ سجل «بنزيما» هدفين في الدقيقة (43)، و(81)، قبل أن يعزز زميله «مالكوم» الفوز بإحرازه الهدف الثالث عند الدقيقة (84)، واختتم اللاعب سافيتش رباعية الهلال بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة (86).



وخاض بنزيما 91 مباراة مع الأندية السعودية وسجل 62 هدفا وصنع 19 تمريرة حاسمة، ولم يقتصر تأثيره على الدوري فقط، بل ساهم في مختلف البطولات وترك بصمته في السوبر السعودي، والبطولة العربية، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا، ودوري روشن للمحترفين، وكأس العالم للأندية، ليكون عنصرا أساسيا في خط هجوم الهلال والأندية السعودية بفضل قدرته التهديفية وخبرته الكبيرة وصناعة الفارق في المباريات المهمة، ليؤكد حضوره مع الهلال مبكرا لتسجيله خمسة أهداف منذ قدومه.