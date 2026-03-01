حقق فريق أرسنال فوزاً مهماً بعد تفوقه على جاره ومنافسه فريق تشيلسي في (ديربي لندن) بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة 28 للدور الإنجليزي الممتاز.



شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين لا سيما فريق أرسنال الذي استحوذ على الكرة وشن عدة هجمات وتمكن مدافعه ويليام ساليبا من إحراز الهدف الأول لفريقه (د: 21)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أدرك تشيلسي التعادل مستفيداً من مدافع أرسنال بيبرو هينكابي (د: 45+2).



وفي الشوط الثاني، اشتعلت أجواء المباراة إذ بحث كل فريق عن النقاط الثلاث واستطاع أرسنال أن يتقدم مجدداً عن طريق لاعبه يوريان تيمبر (د: 66)، وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بيدرو نيتو في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، ورغم النقص تمكن تشيلسي من إحراز الهدف الثاني ولكن راية التسلل كانت حاضرة لوقوع مهاجمه جواو بيدرو في مصيدة التسلل، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين لهدف.



وبهذه النتيجة يحقق أرسنال فوزه الـ19 ويصل للنقطة 64 ومنفرداً بصدارة الترتيب، فيما تلقى تشيلسي الخسارة الـ7 وتجمد رصيده عند 45 نقطة وفي المركز السادس.