حافظ فريق النصر على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن قلب تأخره من أمام مضيفه الفيحاء بهدف لفوز بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن لقاءات الجولة 24 لدوري المحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية لفريق النصر الذي تحصل على ركلة جزاء وسددها كريستيانو رونالدو لكن تسديدته ارتطمت في القائم وغادرت خارج الملعب (د: 11)، ورد الفيحاء بكرة عرضية أرضية أخطأ المدافع عبدالإله العمري في إبعادها لتسكن مرمى فريقه كهدف أول للفيحاء (د: 45+2)، وفي الشوط الثاني واصل النصر ضغطه بحثاً عن تعديل النتيجة وتمكن من ذلك بعد تمريرة ذكية من كومان ليحولها ساديو ماني داخل المرمى كهدف أول وتعادل للنصر (د: 72)، ولم ينتظر النصر طويلاً للتقدم بالنتيجة بعد تسديدة قوية من جواو فيليكس لترتطم في القائم ومن ثم في الحارس موسكيرا لتسكن الشباك كهدف ثانٍ للنصر (د: 80)، وعاد فيليكس للتألق مجدداً ليمرر كرة قصيرة للمهاجم البديل عبدالله الحمدان الذي سيطر على الكرة ومن ثم سددها في المرمى كهدف ثالث للنصر (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق النصر فوزه الـ20 ويصل للنقطة 61 محتفظاً بصدارته لدوري المحترفين، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز الـ12.