في واحدة من أكبر مفاجآت مسابقة دوري أبطال أوروبا غادر وصيف بطل النسخة السابقة فريق إنتر ميلان الإيطالي منافسات البطولة قبل الوصول لدور الـ16 بعد أن تعرض للخسارة من بودو جليمت 1-2 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «جيوزيبي مياتزا» في ميلانو في لقاء الإياب للملحق المؤهل لدور الـ16 من البطولة.



ورغم أن الشوط الأول لم يصل للمستوى المأمول إلا أن فريق بودو جليمت تمكن من استغلال هفوة المدافع مانويل أكانجي الذي تباطأ في إبعاد الكرة لتصل بلومبرغ ليسددها قوية وتصدى الحارس يان سومر للكرة لكنها وصلت للمهاجم الآخر ينس هاوجي ليسددها في المرمى هدفاً أول للفريق النرويجي (د:58)، ومن محاولة إنتر ميلان للعودة للقاء ضاعف بودو جليمت النتيجة عن طريق هوكون إفيان الذي تمكن من إحراز الهدف الثاني (د:72)، وبعد مرور 4 دقائق فقط استطاع إنتر ميلان تقليص النتيجة عن طريق إليساندرو باستوني (د:76)، لينتهي اللقاء بفوز بودو جليمت بهدفين لهدف، ليتأهل بودو جليمت بجدارة واستحقاق لدور الـ16 بعد أن تمكن من الفوز ذهاباً وإياباً على إنتر ميلان وبمجموع 5-2.