تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن لقاءات جولة الإياب للملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



بدأ اللقاء قوياً من جانب أتلتيكو مدريد مستغلاً عاملي الأرض والجمهور وتمكن من التقدم بالنتيجة عن طريق ألكسندر سورلوث بعد تسديدة أرضية قوية (د:23)، ولم ينتظر كلوب بروج كثيراً للعودة للمباراة بعد أن تمكن مدافعه جويل أوردونيز من إحراز هدف التعادل برأسه (د:36).



وفي الشوط الثاني، انتفض أتلتيكو مدريد وأحرز 3 أهداف إذ استطاع جوني كاردوسو تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 (د:48)، وعاد ألكسندر سورلوث للتألق مجدداً وأحرز هدفين ليحرز «هاتريك» (د:76 و87)، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 وبمجموع المباراتين 7-4 ويتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.