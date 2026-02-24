فجّر النجم المغربي «عبد الرزاق حمد الله»،جدلا واسعا بعد قيامه بإلغاء متابعة زميله البلجيكي «يانيك كاراسكو»، إلى جانب الحساب الرسمي لـ نادي الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة عكست تصاعد التوتر داخل الفريق،إذ جاءت هذه التطورات عقب مواجهة الشباب أمام نادي الرياض، والتي شهدت جدلًا حول تنفيذ ركلة جزاء، تمسك خلالها قائد الفريق «كاراسكو» بالتسديد رغم رغبة «حمدالله ش في تنفيذها، قبل أن ينجح النجم البلجيكي في تسجيلها ويكمل الهاتريك.



ورغم أهمية الفوز للفريق في جدول الترتيب، فإن الأنظار اتجهت نحو المشهد خارج المستطيل الأخضر، بعدما غاب حمدالله عن الاحتفال الجماعي مع زملائه والجماهير، لتتبع ذلك خطوة «إلغاء المتابعة» التي اعتبرها كثيرون مؤشرًا على احتقان داخلي.



وتبقى الساعات المقبلة حاسمة داخل البيت الشبابي، في ظل ترقب جماهيري لكيفية تعامل الإدارة والجهاز الفني مع الموقف، حفاظًا على استقرار الفريق قبل الاستحقاقات القادمة.



من جانبه أبدى « يانيك كاراسكوش سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على الرياض بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة «المؤجلة» من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، مشيراً إلى أن فريقه استحق النقاط الثلاث نظير الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون طوال التسعين دقيقة، كاشفاً أنه منع زميله عبدالرزاق حمدالله من تصويب ركلة الجزاء، وقال:«نعم أنا منعت حمدالله من التسديد لأنني المسدد الأول في الفريق لركلات الترجيح»، وأضاف:«أتفهم أن في مثل هذه الحالات تكون ردة الفعل غير جيدة ولكن يجب أن ننظر لمصلحة الفريق قبل أي شيء».



يذكر أن البلجيكي «يانيك كاراسكو» سجّل أهداف الشباب «هاتريك» في الدقائق: (7)، و(24)، و(71)، فيما جاء هدف الرياض عن طريق أنتونيس عند الدقيقة (87).



وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى (25) نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند (16) نقطة في المركز الخامس عشر.