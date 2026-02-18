رد الاتحاد الأوروبي لكرة «يويفا» على الأحداث التي شهدتها مواجهة بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر العبارات العنصرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي «فينيسيوس» التي هزت أجواء اللقاء، إذ نقلت شبكة «سكاي سبورتس» بيانا مقتضبا عن «يويفا»، أكدت فيه أنها بدأت مراجعة التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك تقارير الحكام والمراقبين، وجاء البيان الرسمي الذي بث على موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x»: «يتم حاليا مراجعة التقارير الرسمية للمباريات التي أقيمت الليلة الماضية. وعند الإبلاغ عن أي وقائع، تباشر الإجراءات فورا».



وأضاف الاتحاد أنه في حال أسفرت التحقيقات عن فرض عقوبات انضباطية، فسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي المختص بالشؤون التأديبية، مؤكدا أنه لا توجد في الوقت الراهن معلومات إضافية يمكن الكشف عنها.