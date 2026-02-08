نفى المتحدث باسم وزارة الرياضة عادل الزهراني، إدلاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية كما هو متداول. جاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي«X»، قال فيها: «إشارة إلى ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لوزير الرياضة، نود التأكيد أن سموه لم يُدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية كما هو متداول، وأن أي تصريح لسموه سيكون عبر القنوات الرسمية».