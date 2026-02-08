The spokesperson for the Ministry of Sports, Adel Al-Zahrani, denied that the Minister of Sports, Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, made any statements to any media outlet as has been circulated. This came during a tweet on his official account on the social media platform "X," in which he said: "In reference to what is being circulated regarding statements attributed to the Minister of Sports, we would like to confirm that His Highness has not made any statements to any media outlet as has been circulated, and that any statement from His Highness will be through official channels."