نفى المتحدث باسم وزارة الرياضة عادل الزهراني، إدلاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية كما هو متداول. جاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي«X»، قال فيها: «إشارة إلى ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لوزير الرياضة، نود التأكيد أن سموه لم يُدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية كما هو متداول، وأن أي تصريح لسموه سيكون عبر القنوات الرسمية».
The spokesperson for the Ministry of Sports, Adel Al-Zahrani, denied that the Minister of Sports, Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, made any statements to any media outlet as has been circulated. This came during a tweet on his official account on the social media platform "X," in which he said: "In reference to what is being circulated regarding statements attributed to the Minister of Sports, we would like to confirm that His Highness has not made any statements to any media outlet as has been circulated, and that any statement from His Highness will be through official channels."