يستضيف فريق تشيلسي نظيره وست هام يونايتد اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وتُقام المباراة في الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب «ستامفورد بريدج».



فريق تشيلسي.

تشيلسي يسعى لمواصلة صحوته

ويهدف تشيلسي بقيادة مدربه الجديد ليام روسينيور إلى مواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري، وخطف المركز الرابع مؤقتاً من مانشستر يونايتد.

وحقق روسينيور بداية رائعة في مسيرته التدريبية مع «البلوز»، إذ فاز في 5 من مبارياته الست الأولى منذ انضمامه للنادي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات، و7 تعادلات، و6 هزائم.

وست هام يطمح لتجاوز منطقة الخطر

على الجانب الآخر، يعيش فريق وست هام يونايتد فترة جيدة بعد فوزه في آخر مباراتين بالدوري، لكنه لا يزال في منطقة الهبوط، إذ يحتل المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.

وقال مدرب الفريق نونو سانتو: «علينا أن نسعى جاهدين للمنافسة بقوة، وتقديم أداء جيد، وتحقيق النتائج، والاستمرار على هذا المنوال، لا يمكننا التركيز على ما تفعله الفرق الأخرى، لأننا لا نملك السيطرة على ذلك، علينا فقط العمل على تحسين قدرتنا التنافسية، وبذل قصارى جهدنا لمواصلة حصد النقاط يوماً بعد يوم».