يستهدف فريق برشلونة تحصين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني (لا ليغا)، عندما يحل ضيفاً على إليتشي اليوم (السبت)، في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «مارتينيز فاليرو»، ضمن منافسات الجولة الـ22.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه ريال مدريد، الذي يلتقي رايو فاليكانو غداً ضمن نفس الجولة.

فريق برشلونة.

عودة غارسيا.. وغياب 3 لاعبين

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة عودة اللاعب إريك غارسيا إلى التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها أمام كوبنهاغن يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب في لقاء اليوم، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، بينما سيغيب الثلاثي غافي، كريستنسن، وبيدري بسبب الإصابة.

إليتشي يبحث عن كسر العقدة

على الجانب الآخر، يعاني إليتشي من تدهور النتائج، إذ فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات ليتراجع إلى المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

ويأمل إليتشي في كسر العقدة أمام برشلونة وتحقيق انتصار تاريخي، لا سيما أن آخر فوز له على البلوغرانا كان في 22 ديسمبر 1974.