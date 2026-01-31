أعلن بنك Metropolitan Capital الأمريكي إفلاسه، مع ودائع بلغت 212 مليون دولار، وذلك بحسب ما تداولته مواقع إخبارية متخصصة في أسواق المال العالمية.



وبهذا الإعلان، يعد البنك أول بنك أمريكي يعلن إفلاسه خلال العام الحالي 2026.



يذكر أنه كما هو معروف في النظام الأمريكي، فإن حماية الودائع «FDIC» لا تتجاوز 250 ألف دولار لكل حساب، وما زاد عن ذلك يبقى معرّضاً للخسارة.



حالات إفلاس



ومنذ تأسيس المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع «FDIC» عام 1933، شهدت الولايات المتحدة آلاف حالات إفلاس البنوك.



وفي عام 2023، شهد القطاع المصرفي إفلاس ثلاثة بنوك رئيسية، إذ انهار بنك وادي السيليكون، ثم بنك سيجنتشر، ثم بنك الجمهورية الأولى؛ ما أحدث صدمة في القطاع المصرفي.