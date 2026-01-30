هل اقتربت نهاية ليفاندوفسكي مع برشلونة؟.. زوجته تثير الجدل

أثارت آنا ليفاندوفسكا، زوجة نجم نادي برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي، الجدل بشأن مستقبل المهاجم البولندي مع البلوغرانا.

الموسم الأخير على الأرجح

وقالت آنا في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «سنرى كيف سيسير الموسم في برشلونة، لأنه على الأرجح سيكون الأخير لزوجي هنا، سنستمتع بكل لحظة فيه، نستمتع بكل مباراة مع الجماهير، ونعلم أننا سنفتقد كل هذا يوماً ما».

وأضافت: «ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا ندري، لكن هذا هو حال الرياضي العظيم، ونحن مستعدون».

ويبلغ ليفاندوفسكي من العمر 37 عاماً، ولم يتبق سوى أقل من 6 أشهر على انتهاء عقده مع برشلونة، ولا يزال مستقبله في النادي غير واضح.

أرقام المهاجم البولندي

وخاض ليفاندوفسكي 172 مباراة منذ انضمامه إلى برشلونة في 2022 قادماً من بايرن ميونخ الألماني، سجل خلالها 113 هدفاً وقدم 23 تمريرة حاسمة.