مواجهة ثأرية لريال مدريد.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن صدام جديد بين ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي.

وكان بنفيكا، بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، قد تفوق على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، الأربعاء الماضي، ليحرم الفريق الملكي من التأهل المباشر إلى دور الـ16.



مواجهة فرنسية خالصة

كما أوقعت القرعة باريس سان جيرمان، حامل لقب النسخة الماضية، في مواجهة قوية أمام مواطنه موناكو.

نتائج قرعة ملحق دور الـ16

بنفيكا البرتغالي × ريال مدريد الإسباني

بودو/غليمت النرويجي × إنتر ميلان الإيطالي

موناكو الفرنسي × باريس سان جيرمان الفرنسي

قره باغ الأذربيجاني × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

غلطة سراي التركي × يوفنتوس الإيطالي

كلوب بروج البلجيكي × أتلتيكو مدريد الإسباني

بوروسيا دورتموند الألماني × أتالانتا الإيطالي

أولمبياكوس اليوناني × باير ليفركوزن الألماني

مواعيد مباريات الذهاب والإياب

وستقام مباريات الذهاب يومي 17 و18 فبراير القادم، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته، وسينضم المتأهلون إلى الفرق الثمانية التي حجزت مقاعدها مباشرة في دور الـ16، وهي: أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام هوتسبير، برشلونة، تشيلسي، سبورتنغ لشبونة، ومانشستر سيتي.