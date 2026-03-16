علمت «عكاظ» أن منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقرت آليات مستحدثة لاحتساب 4 فئات خاصة (القبائل النازحة، الوافد الخاص، مواطني دول مجلس التعاون، إسناد السعوديين) ضمن برنامج تحفيز المنشآت للتوطين «نطاقات».



وأكدت المنصة أن الوزارة وضعت حداً أعلى لاحتساب أي فئة من هذه الفئات في «نطاقات» بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع متوسط الموظفين السعوديين بمنشآت الكيان، وبحد أدنى موظف واحد، مؤكدة أن أي أعداد إضافية تتجاوز هذه النسبة لن يتم احتسابها ضمن الفئات الخاصة في تقييم المنشأة.



وحددت المنصة سقفاً لإجمالي هذه الفئات في المنشأة الواحدة مجتمعة بما لا يتجاوز 15% من متوسط السعوديين في الكيان.



وفي ما يخص الأجور، شددت التعليمات الجديدة على أن الحد الأدنى للأجر الشهري للاحتساب في برنامج «نطاقات» هو 4000 ريال، ولن يتم احتساب أي موظف يقل أجره عن هذا الرقم ضمن نسب التوطين المستهدفة، في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الوظائف ورفع القيمة السوقية للكوادر العاملة.



يذكر أن خدمة «إسناد السعوديين» تمكّن منشآت وكالات التشغيل المؤقت للسعوديين من إسناد الموظفين السعوديين إلى منشآت سوق العمل الراغبة في استقطاب الكفاءات الوطنية لفترة محددة بما يتوافق مع نظام العمل في المملكة.



أما الوافد الخاص الذي يتم احتسابه مثل السعوديين فيشمل (أبناء وبنات المواطنات)، ويحق لهم العمل في الوظائف المقصورة على السعوديين.



وتحتسب القبائل النازحة في السعودة إلا أنه لا يحق لهم العمل في المهن المقصورة على السعوديين.