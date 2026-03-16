دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) الدول المستفيدة من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز إلى المشاركة في تأمينه، معلناً عن تلقيه بلاغات من دول عديدة بأنها في الطريق إلى «هرمز».

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي، إن بعض الدول متحمسة للمشاركة في تأمين المضيق، وبعضها تفتقر للحماسة، مضيفاً: «كنت أعلم أن إيران ستستخدم المضيق كسلاح».

وأضاف: لم أكن سعيداً بعدم إرسال بريطانيا حاملتي طائرات وأعتقد أنهم قد ينخرطون في الأمر، موضحاً أنه تحدث مع ماكرون ويعتقد أنه سيقدم مساعدة بشأن مضيق هرمز.

وتوعد ترمب بتقديم لائحة بأسماء البلدان التي تقبل تقديم المساعدة في حماية مضيق هرمز.

وأشار إلى إن الولايات المتحدة ضربت أكثر من 7000 هدف في إيران، أغلبها أهداف تجارية وعسكرية في الأغلب، مبيناً أن الضربات العسكرية الأمريكية دمرت 30 من سفن إيرانية تقوم بزراعة الألغام في مضيق هرمز، وأغرقت أكثر من 100 سفينة.

وشدد بالقول: «قضينا على البحرية الإيرانية وأغرقنا كثيراً من سفنها، كما قضينا على سلاح الجو والبحرية التابعة لإيران وكذلك منظومات الدفاع الجوي والرادار».

وأكد ترمب أن قواته «استهدفت اليوم 3 مواقع تصنع فيها إيران الصواريخ والمسيرات»، مبيناً أن إيران تطلق حالياً الصواريخ بأعداد ضئيلة جداً لأنها لم يعد لديها الكثير منها.

وقال ترمب: «رأينا انخفاضاً بنسبة 90% في إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية وبنسبة 95% في هجمات المسيرات»، موضحاً أن العملية العسكرية على إيران مستمرة بكامل قوتها.

ولفت إلى أنه يتعامل حالياً مع نمر ورقي في إيران ولم يكن الأمر كذلك قبل أسبوعين، مبيناً أن الضربات الإضافية التي تشن من الاتجاهات كافة تتواصل على إيران ساعة تلو الأخرى.

وأكد ترمب أن قواته تقوم بتفكيك القاعدة الإيرانية لتصنيع الصواريخ والمسيرات، مشدداً بالقول: «لم يعد لدى إيران كثير من الصواريخ كما أننا قضينا على مواقع التصنيع»، وحول استهداف أنابيب النفط في جزيرة خارك قال ترمب: «عدم استهدافنا لأنابيب النفط في جزيرة خارك قد لا يستمر وبمجرد كلمة مني ستختفي أنابيب النفط فيها».

وأضاف: «لم نكن نرغب في تدمير أنابيب النفط في جزيرة خارك لكننا قادرون على فعل ذلك»، موضحاً أنه كان من أكبر منتقدي الدول التي نحميها لأننا حين نحتاج إلى مساعدتها لا نجدها.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تستخدم السلاح النووي في إيران، متوقعاً البدأ بإعادة فتح مضيق هرمز قريباً.

وفيما يتعلق بمصير مجتبى خامنئي قال ترمب:«البعض يقولون أنه فارق الحياة والكل مجمعون انه لا يتمتع بصتحه الكاملة».

وعن اسعار النفط أوضح ترمب أن الأهم على المدى القصير والطويل هو أنه لا يمكن السماح لإيران بإمتلاك سلاح نووي، مضيفاً:«أسعار الطاقة ستنخض بسرعة كبيرة حين نتنتهي العمليات العسكرية في إيران».

وافصح ترمب عن وجود اتصالات إيرانية للتوصل لاتفاق قائلاً:«إيران تريد التوصل إلى إتفاق وتتحدث مع من يمثلوننا»، مضيفاً: «هناك قادة في إيران يريدون التفاوض لكننا لا نعرف من هم قادة إيران».