في واقعة مثيرة، كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات واقعة صادمة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تمكن سيدتان من الاستيلاء على مبلغ 210 آلاف جنيه من حساب رجل مسن، بعد مغافلته أثناء استخدامه ماكينة صراف آلي.

فبينما كان يقف رجل مسن أمام ماكينة صراف آلي ليسحب بعض المال من حسابه، غير مدرك أن عينين تراقبانه بعناية، السيدتان – إحداهما أم وابنتها – اقتربتا منه بخفة، مستغلتان انشغاله بإدخال البطاقة وكتابة الرقم السري.

وبأسلوب ماكر، ادعت إحداهما أن «الحساب ما زال مفتوحًا يا حاج»، أو عرضت «مساعدته» في إغلاق العملية، فاستدرجته للحظة انتباه، ثم تمكنتا من تبديل بطاقته ببطاقة أخرى مشابهة دون أن يلاحظ، وغادر المسن المكان مطمئنًا، لكنه فوجئ لاحقًا برسائل نصية على هاتفه تفيد بإجراء عمليات شراء وسحب مبالغ كبيرة.

ووفقاً لتحريات الأمن، تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 مارس الجاري، عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، مفادُه تعرض والده المسن لعملية نصب من سيدتين.

وأوضح أن السيدتين - امرأة وابنتها- اقتربتا من والده أثناء إجرائه عملية سحب أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي، وعرضتا مساعدته تحت ذريعة «هات الفيزا نسحبلك إحنا»، ثم نجحتا في استبدال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به ببطاقة أخرى دون علم المسن.

وبعد فترة قصيرة، تلقى المسن رسائل نصية على هاتفه تفيد بإجراء عمليات شراء من حسابه بأحد محال الصاغة، بالإضافة إلى سحب مبالغ نقدية، ليتبين أن المبلغ المستولى عليه يصل إلى 210 آلاف جنيه، وهو ما يمثل مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها المسن مؤخراً.

وعقب تداول منشور مدعوم بصور وشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية الواقعة وباشرت التحريات، لتتمكن من تحديد هوية المتهمتين وضبطهما، وتبين أنهما سيدتان لهما معلومات جنائية سابقة، ومسجلتان في قضايا سرقات متنوعة، ومقيمتان بمحافظة الجيزة، كما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المشتريات (ذهب) التي تم الحصول عليها بأموال الضحية.

وأمرت نيابة بولاق الدكرور بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الماكينة لاستكمال الأدلة، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور، في جلسة اليوم (الإثنين)، تجديد حبس السيدتين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات حول وجود وقائع مشابهة أو شركاء آخرين.