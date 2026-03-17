منح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب زكريا هوساوي، في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الفريق السابق أمام القادسية التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف لهدفين، وبذلك يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في اللقاء المرتقب أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وكان هوساوي قد غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية ويؤكد جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة القادمة.



من جهته، يواصل المدير الفني للأهلي ماتياس يايسله وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة على تحضيرات الفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال، في إطار الاستعدادات الفنية التي يجريها الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل اللقاء.