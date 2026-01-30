«كاف» يُبرّئ الحكم ندالا ويؤكد نزاهة قراراته في نهائي أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً إغلاق ملف الجدل التحكيمي الذي أثارته بعض القرارات خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، بعد تبرئة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا من أي مسؤولية أو خطأ تحكيمي مؤثر.

وأكدت لجنة الحكام في كاف، في بيان رسمي، أن الحكم ندالا لم يرتكب أي مخالفة تستوجب المساءلة أو العقوبة، مشيرة إلى أن جميع قراراته كانت متوافقة تماماً مع قوانين اللعبة المعتمدة ومعايير التحكيم القارية العالية.

وأوضحت اللجنة أن التحقيق شمل تحليلاً شاملاً ودقيقاً لكل الحالات الجدلية باستخدام تقنيات المراجعة الحديثة (VAR)، إلى جانب تقارير مراقبي الحكام المختصين، وخلصت إلى عدم وجود أي خطأ أو تجاوز يمس نزاهة المباراة أو نتيجتها.

وأدار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير بملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، بين منتخبي السنغال الفائز باللقب، والمغرب المضيف، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، منها: إلغاء هدف للسنغال في الدقائق المتأخرة بداعي وجود دفعة في منطقة الجزاء، واحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع في دقيقة 96 تقريباً بعد لمسة خفيفة على لاعب مغربي، مما أثار احتجاجات شديدة من لاعبي السنغال أدت إلى توقف مؤقت وانسحاب جزئي لفترة قصيرة قبل استكمال اللقاء.





وأثارت هذه القرارات موجة انتقادات واسعة، خصوصاً من الجانب السنغالي، وتدخل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو للتعبير عن استيائه من سلوك بعض اللاعبين والجماهير، بينما طالبت أطراف أخرى بتحقيق معمق.

في المقابل، أشاد الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بأداء ندالا منذ البداية، واصفاً إياه بـ«المتميز والمحترف» تحت الضغط، إذ أتى قرار كاف النهائي بتبرئة الحكم بعد فرض عقوبات مالية وإدارية على الاتحادين السنغالي والمغربي؛ بسبب أحداث الشغب والاحتجاجات خارج الملعب.