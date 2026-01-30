خالف قائد الهلال سالم الدوسري تعليمات المدرب انزاغي في مباراة فريقه أمام القادسية التي أقيمت ضمن الجولة، جاء ذلك بعد إهداره ضربة الجزاء التي احتسبت لصالحه عند الدقيقة 52، حيث تقدم لها وأهدرها بعد تصدي الحارس لها بكل براعة، و كانت هذه الضربة كفيلة بمنح فريقه التقدم وفرض السيطرة على مجريات اللقاء في وقت حاسم، وكان لإهدار هذه الركلة أثر واضح في مجريات اللقاء، مما جعل القادسية يستغل الفرصة سريعًا ويسجل الهدف الثاني، ما أجبر الهلال على تعديل خططه والضغط أكثر من أجل العودة إلى المباراة، هذا وعلق «إنزاغي» على ركلة الجزاء المهدرة ، وقال: سالم الدوسري عادة ليس المنفذ الأول لركلات الجزاء، فالخيار الأول كان للاعب روبن نيفيز، ولكن أمام النصر تولى سالم التنفيذ ونجح في التسجيل، وهذه أمور تعتمد على التوفيق أحيانًا»، وهذا يؤكد بأن الدوسري تقدم لها رغبة منه، وبعد إضاعته لهذه الضربة وصل "التورنيدو" إلى رقم صادم؛ حيث ارتفع عدد ركلات الجزاء المهدرة من قبله إلى 11 ركلة طوال مسيرته الاحترافية مع الهلال والمنتخب، من بينها 5 ركلات بقميص الأزرق، ليصبح أحد أكثر اللاعبين السعوديين إهدارًا لركلات الجزاء في السنوات الأخيرة.



وكشفت الإحصائية أن سالم الدوسري خلال آخر موسمين فقط، سجل 3 ركلات جزاء وأهدر مثلها (3) مع الهلال والمنتخب، قبل هذه الركلة، وهذا يؤكد عدم نجاحه من في ضربات الجزاء رغم المستويات الكبيرة والمميزة التي يقدمها داخل المستطيل الأخضر، فهل يعتزل "التورنيدو" عن تنفيذ ضربات الجزاء لإيقاف هذا الرقم الصادم لعشاقه؟



يذكر أن الجماهير الهلالية عبرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في منصة إكس عن غضبها تجاه قائد الفريق بعد إهدار هذه الجزائية التي قد تكون مفترق الطرق في الحصول على اللقب.