أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية رودجرز انزعاجه من مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه مع الهلال ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قدمنا مباراة كبيرة وأحرجنا الهلال. الحكم كان سيئاً جداً ولم يوفق في قيادة المباراة، سواء بالنسبة لنا أو للهلال. وحزين لخسارة النقطتين. وأمامنا مباريات مهمة سنعوض بها تلك النقاط».



من جانبه قال مدرب الهلال إنزاغي: «لعبنا مباراة كبيرة وقدمنا مستوى أكثر من رائع ضد فريق قوي وصعب، والقادسية قدم 7 انتصارات متتالية»، وأضاف: «حول مسألة الانتقالات إدارة نادي الهلال تعمل بشكل ممتاز وتقدم كامل الدعم للفريق، أما عن المهاجم فليس شرطاً أن يسجل، هناك عمل جماعي وهدفنا الفوز». وأكد إنزاغي أن المتخصص في ركلات الجزاء للفريق الهلالي هو نيفيز، ومن بعده يأتي سالم الدوسري.