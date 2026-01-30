«استلام.. بحسن نية»، بهذه العبارة عبرت إدارة نادي القادسية عن استيائها من قرارات الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، الذي قاد مواجهة فريقهم أمام الهلال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، إذ سجّل هدفي الهلال اللاعب روبن نيفيز عند الدقيقة الثامنة، وسالم الدوسري عند الدقيقة التسعين، فيما أحرز هدفي القادسية كل من ناهيتان نانديز في الدقيقة العاشرة، وخوليان كينيونيس في الدقيقة السادسة والسبعين، حيث لقيت هذه العبارة التي بثها نادي القادسية في موقعة الرسمي في منصة «X» مع 3 صور توضح الخطأ الذي ارتكبه مدافع نادي الهلال «ثيو» ضد مهاجم فريقهم «نانديز» داخل منطقة الجزاء دون الرجوع لتقنية الفار، حيث شاهد هذه التغريدة نحو المليون.



من جانبه، أعرب مدرب الفريق رودجرز عن فخره الكبير بأداء لاعبيه عقب التعادل 2-2 أمام الهلال، مؤكدًا أن الفريق قدّم مباراة تنافسية عالية أمام أحد أقوى فرق الدوري، وأشار إلى أن التفاصيل الصغيرة كانت حاسمة في مثل هذه المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن الفريق احتاج إلى قدر أكبر من التوفيق داخل منطقة الجزاء، وأن الهدف الثاني للهلال جاء بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، معتبرًا أن مباريات بهذا الحجم تتطلب طواقم تحكيم ذات جودة أعلى.



وأوضح رودجرز أن القادسية كان قريبًا جدًا من تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعبين أظهروا شجاعة كبيرة والتزامًا عاليًا في اللعب بشدة وتركيز طوال مجريات اللقاء، مضيفًا: «نافسنا فريقًا مميزًا مثل الهلال، وكنا نِدًا له في أغلب فترات المباراة، بل تفوقنا عليهم في مراحل عديدة».



وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى (46) نقطة متصدرًا جدول الترتيب، كما رفع القادسية رصيده إلى (40) نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.