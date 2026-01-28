كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات كرة القدم خلال القرن الحالي، والتي شهدت تربع قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الصدارة.

واحتل رونالدو المركز الأول برصيد 1301 مباراة، يليه البرازيلي فابيو بـ1292 مباراة، ثم نجم منتخب كرواتيا وإيه سي ميلان الإيطالي لوكا مودريتش بـ1143 مباراة.

وجاء قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي في المركز الرابع بـ1137 مباراة، يليه البرتغالي جواو موتينيو بـ1084، فيما حل البرازيلي داني ألفيس في المركز السادس بـ1056 لقاء.

يذكر أن كريستيانو رونالدو يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم مع نجم القادسية جوليان كينيونيس برصيد 16 هدفاً لكل منهما.