نهاية قريبة؟.. الاتحاد يضع كانتي أمام خيارين

كشف تقرير صحفي عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الفرنسي نغولو كانتي مع نادي الاتحاد، في ظل اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التجديد أو الرحيل

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن كانتي رفض تجديد عقده مع الاتحاد (ينتهي في يونيو القادم)، وفي المقابل، تتبنى إدارة الاتحاد إستراتيجية واضحة تقضي بعدم التفريط في أي من لاعبيها الأساسيين مجاناً، ما يضع اللاعب أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما التجديد أو الرحيل.

كانتي يقترب من فنربخشة

وأشار التقرير إلى أن إدارة الاتحاد تسعى لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل خفض فاتورة الرواتب، وهو ما قد يسهّل رحيل الدولي الفرنسي خلال الفترة القادمة، لا سيما مع تزايد اهتمام نادي فنربخشة واحتمالية تسريع المفاوضات خلال الأيام القادمة.

أرقام كانتي

يُذكر أن كانتي انضم إلى الاتحاد في 2023 في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 104 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.