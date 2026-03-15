أعلنت مجموعة MBC نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح بدعم توسع المنصات الرقمية وزيادة الأنشطة الإنتاجية داخل المملكة العربية السعودية.

ووفق النتائج المعلنة، ارتفعت إيرادات المجموعة خلال 2025 بنسبة 28.5% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 5.4 مليار ريال سعودي، فيما بلغ صافي الربح 437.5 مليون ريال مقارنة بـ426.1 مليون ريال في 2024، بهامش ربح صافٍ قدره 8.1%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في قطاعات أعمال المجموعة الأساسية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة وليد بن إبراهيم آل إبراهيم إن النتائج تعكس قوة نموذج أعمال المجموعة ومرونته، في ظل التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، مضيفاً أن التقدم المحقق خلال 2025 عزز الثقة بدور المجموعة في تطوير قطاع الإعلام والترفيه عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية والإنتاج داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أن العام الماضي مثّل محطة مهمة في مسيرة المجموعة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الحصة الأغلبية، في خطوة عززت التوافق مع الأولويات الوطنية ورسخت إطار ملكية طويل الأجل يدعم النمو المستقبلي.

وأظهرت النتائج استمرار قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى (BOCA) كمساهم رئيسي في الإيرادات، بينما واصلت منصة Shahid نموها عبر خدمات الفيديو حسب الطلب بالاشتراك (SVOD) والخدمات المدعومة بالإعلانات (AVOD)، ما ساهم في تحسين اقتصاديات الاشتراك وتقليص الخسائر التشغيلية.

كما سجل قطاع المبادرات الإعلامية والترفيهية نمواً ملحوظاً في الإيرادات، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع إنتاجية كبرى والتوسع في قدرات الإنتاج داخل المملكة، في خطوة تعزز حضور المحتوى العربي وتدعم مكانة المملكة مركزاً إقليمياً لصناعة الإعلام والترفيه.