أعلنت أكاديمية مهد الرياضية، في خطوة نوعية تجسّد رؤيتها في تطوير مفاهيم التميز الكروي، إدراج جائزة «أفضل صناعة هدف» في عام 2025، بوصفها مبادرة رائدة تُسلط الضوء على الإبداع والعمل الجماعي، وتُبرز الدور المحوري لصناع الأهداف في لعبة كرة القدم.



وشهدت النسخة الأولى من الجائزة تتويج لاعب نادي برشلونة جول كوندي، تقديرًا لصناعته هدفًا حاسمًا أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أُقيم في مدينة جدة، ونال لاعب نادي النصر نواف بوشل النسخة المحلية الأولى، عقب صناعته هدف اللاعب كريستيانو رونالدو في مواجهة الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وفي النسخة الثالثة، تُوج لاعب نادي نابولي ليوناردو سبينازولا بالجائزة، عقب صناعته هدفًا أمام ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وتُوج لاعب نادي برشلونة بيدري غونزاليس بالجائزة، بعد صناعته هدفًا مميزًا في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في مدينة جدة.



وفي امتداد للنجاحات التي حققتها الجائزة، أعلنت غلوب سوكر عن إدراج جائزة «أفضل صناعة هدف» ضمن جوائز غلوب سوكر ابتداءً من عام 2026، تحت إشراف أكاديمية مهد الرياضية، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الجائزة، وتؤكد دور الأكاديمية في تقديم مبادرات نوعية تُسهم في تطوير المشهد الرياضي وتعزيز ثقافة التقدير الفني على الساحة الكروية الدولية.