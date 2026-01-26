يواجه قائد فريق الخلود هتان باهبري خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مواجهة فريقه أمام النصر، (الجمعة) القادم الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة (19) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة فريق الخلود عقب لقاء نظيره النصر، ضد فريق ضمك، (الثلاثاء) الثالث من فبراير القادم، الساعة 6:40 مساء، على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، في الجولة الـ20 من دوري روشن.



ويسعى اباهبري لمواصلة التألق مع فريقه في الموسم الحالي، والمساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في دوري روشن السعودي للمحترفين.



من جانب آخر، حرص مدرب فريق الخلود باكينغهام على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الاتفاق الماضي، الذي خسره الخلود 2/1، ويسعى المدرب باكينغهام لتجهيز فريقه لمواجهة النصر القادمة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والاستمرار في المنافسة على مراكز الوسط في دوري روشن .