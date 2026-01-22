

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، عن تحرك رسمي من إدارة نادي روما للتعاقد مع قائد الشباب، البلجيكي يانيك كاراسكو، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عرض مبدئي من روما

وأوضح رومانو أن نادي روما قدم عرضاً مبدئياً لضم كاراسكو على سبيل الإعارة، لكن الصفقة متوقفة على موافقة نادي الشباب، الذي لم يفتح الباب بعد أمام رحيل الجناح البلجيكي في شهر يناير.

اهتمام نابولي

وأضاف أن روما ينتظر قرار إدارة الشباب، لكنه ليس النادي الإيطالي الوحيد المهتم بضم كاراسكو، إذ يحظى اللاعب باهتمام نادي نابولي أيضاً.

أرقام كاراسكو

وخاض الجناح الأيسر البلجيكي 17 مباراة بقميص «الليوث» في بطولتي الدوري السعودي وكأس الملك هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط كاراسكو بعقد مع الشباب حتى 30 يونيو 2027، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 6 ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».