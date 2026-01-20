نفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بشكل قاطع الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي زعمت وفاة أحد أفراد الأمن إثر اعتداء من جماهير سنغالية، خلال المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال، يوم الأحد الماضي.

وكان المنتخب السنغالي قد تُوّج بلقب البطولة القارية، عقب فوزه على نظيره المغربي بهدف قاتل، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط.

اشتباكات بين جماهير السنغال والأمن المغربي.

الأمن يوضح ملابسات ما أُثير حول النهائي

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان رسمي، أنه لا صحة لما وصفته بالأخبار المضللة التي نشرتها بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ادعت تسجيل حالة وفاة مزعومة نتيجة اعتداء إجرامي. وأكد البيان أنه لم تُسجَّل أي حالة وفاة في صفوف عناصر الأمن الخاص أو المكلفين بجمع الكرات، كما لم يتم فتح أي إجراءات لمعاينة جثة شخص يُشتبه في وفاته بسبب أحداث مرتبطة بالشغب الرياضي، بعد مراجعة المؤسسات الصحية المعنية.

إجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات

وختم البيان بالتشديد على ملاحقة المتورطين في نشر هذه الشائعات تمهيداً لمعاقبتهم قانونياً.