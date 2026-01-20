تُعد مواجهة النصر وضمك، التي ستقام مساء غدا (الأربعاء) على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة الساعة 8:30 مساء، من المواجهات المهمة والصعبة في مسار دوري روشن السعودي، إذ يدخل النصر اللقاء وهو مطالب بتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة في المراكز المتقدمة وعدم إهدار النقاط أمام فرق الوسط، في حين يسعى ضمك لتأكيد استقراره وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه وتمنحه دفعة معنوية كبيرة.



"عكاظ" التقت المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر، الذي قرأ مستوى الفريقين واللقاء قبل بدايته من جميع جوانبه.



فريق النصر



قال جابر، يعتمد مُدرب النصر البرتغالي جيسوس على أسلوب هجومي واضح يقوم على الاستحواذ الإيجابي والضغط المتقدم في فترات متقطعة، مع تنويع طرق الوصول للمرمى بين اللعب عبر العمق والاعتماد على الأطراف والكرات العرضية، وغالباً ما يلعب بطريقة 4-2-3-1 وتتحول هجومياً إلى 4-3-3، مع تقدم الأظهرة ودعم لاعبي الوسط للهجوم.



نقاط القوة



كثافة الحلول الهجومية وتعدد مصادر التسجيل عند جواو فيليكس وكومان، إضافة لخبرة لاعبيه في المباريات وحسمه للفرص مثل رونالدو، وقوة اللعب الهوائي والكرات الثابتة مثل رونالدو وسيماكان.



نقاط الضعف



- بطء الارتداد الدفاعي.



- المساحات خلف الأظهرة الغنام وبوشل.



- ضعف حراسة المرمى.



- تذبذب التركيز بعد التقدم بالنتيجة.



-التوهان في وسط الملعب وعدم المباغتة والتسديد ومتابعة الكرة الثانية على المرمى.



أبرز لاعبي النصر



-كريستيانو رونالدو: قائد الهجوم وأهم مفاتيح الحسم، يتميز بالتمركز والإنهاء



-مارسيلو بروزوفيتش: عنصر التوازن في الوسط، يضبط الإيقاع ويغطي المساحات



-جواو فيليكس: صانع اللعب الأول، يربط الخطوط ويصنع الفرص



-كومان: رغم عدم ثبات مستواه، يبقى عنصراً مؤثراً بالسرعة والتحركات



أضعف لاعبي النصر أداءً هذا الموسم



-المحور عبدالله الخيبري: أخطاء تمركز وتأثر أمام الكرات السريعة.



-الأظهرة دفاعياً، الغنام وبوشل: معاناة واضحة عند مواجهة المرتدات.



- ضعف حراسة المرمى.



- بعض البدلاء الهجوميين: تأثير محدود عند الدخول في الشوط الثاني وعدم الاستفادة منهم فنياً.



ضمك



قال جابر، بدأ ضمك يتحسن فنياً وتكتيكياً، ويعتمد على الدفاع المتكتل واللعب على المرتدات، مع تقارب الخطوط والاعتماد على القوة البدنية والانضباط العالي، وغالباً ما يلعب بطريقة 5-4-1 أو 4-5-1، مع التركيز على إغلاق العمق وإجبار الخصم على اللعب العرضي.



نقاط القوة



- الانضباط الدفاعي



- القوة البدنية والالتحامات



- السرعة في التحولات الهجومية



نقاط الضعف



- قلة الحلول الهجومية.



- ضعف الاستحواذ تحت الضغط.



- الاعتماد الكبير على المرتدات فقط.



تكتيكات



قال جابر، تسجيل هدف مبكر للنصر سيجبر ضمك على الخروج من مناطقه، فيما صمود ضمك في الشوط الأول قد يرفع الضغط الذهني على لاعبي النصر.



الخلاصة الفنية



المواجهة تميل فنياً لصالح النصر بفضل الفوارق الفردية، لكن يعتبر ضمك فريقاً صعباً إذا ما أُهمل أو تم اللعب أمامه باندفاع زائد، وسيكون الحسم بيد الفريق الذي يفرض أسلوبه مبكراً ويحافظ على تركيزه حتى النهاية.