يعود النجم النصراوي بروزوفيتش للمشاركة مع فريقه في مواجهة ضمك (الأربعاء) القادم، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة (17) من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عقب انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب تراكم «الإنذارات».



من جانب آخر، دخل اللاعب سلطان الغنام إلى قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف مع عبدالله الخيبري وأيمن يحيى، قبل مواجهة ضمك القادمة في دوري روشن، إذ ستكون مباراة النصر عقب لقاء ضمك، ضد فريق التعاون (الإثنين) القادم، الساعة 8:30 مساء، في الجولة (18) من دوري روشن.



من جهة أخرى، يسعى المدرب جيسوس لتجهيز فريقه فنيا لمواجهة ضمك القادمة، من خلال تكثيف العمل الفني وتنفيذ اللاعبين للأسلوب الفني الذي سيلعب به اللقاء القادم، من خلال المناورات الكروية والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض به المباراة المرتقبة.



ويملك النصر 34 نقطة، بالمركز الثاني في سلم ترتيب فرق دوري روشن الموسم الحالي.