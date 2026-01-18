كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير يدرس رحيل مدربه الدنماركي توماس فرانك عن منصب المدير الفني، عقب الخسارة على يد وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب ما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية، فإن أحد أعضاء الإدارة التنفيذية في نادي توتنهام طرح خيار الاستغناء عن فرانك، بعد البداية المخيبة للآمال منذ تعيينه الصيف الماضي خلفاً للأسترالي أنجي بوستيكوغلو.



وأكدت صحيفة ديلي ميل أن الغموض يحيط بمستقبل توماس فرانك مع توتنهام، بعد توتر الأجواء داخل النادي، عقب سقوطه في فخ هزيمة قاتلة، بالوقت بدل الضائع، على يد وست هام.



وتشير التقارير ذاتها إلى أنه وسط هذه الأزمة الفنية المحيطة بتوتنهام فإن مجلس إدارة النادي بدأ في الكواليس بعد السقوط أمام وست هام في الوقت القاتل إعداد قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين لخلافة فرانك. ويبرز من بين الأسماء المطروحة أندوني إيرايولا من بورنموث، وأوليفر جلاسنر من كريستال بالاس، واحتمالية عودة ماوريسيو بوكيتينو، مهندس أنجح لحظات النادي في العصر الحديث.