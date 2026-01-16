برشلونة يتجاوز راسينغ.. ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه على مضيفه راسينغ سانتاندير بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الخميس).

افتتح فيران توريس التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 66، بعد تمريرة متقنة من فيرمين لوبيز، سيطر عليها اللاعب ببراعة، وراوغ حارس مرمى راسينغ قبل أن يضع الكرة في الشباك.



وفي الوقت بدل الضائع، أضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 90+4، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً تمريرة أرضية من رافينيا.

اكتمال عقد المتأهلين

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث رافق برشلونة كل من أتلتيك بلباو، وألافيس، وألباسيتي، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، وريال سوسيداد، وفالنسيا.

موعد القرعة والمباريات

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الاثنين القادم، على أن تُقام مباريات هذا الدور أيام الثالث والرابع والخامس من شهر فبراير القادم.

مفاجأة مدوية في دور الـ16

وشهد دور الـ16 مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء ريال مدريد على يد ألباسيتي، الناشط في دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدفين.