تُختتم، مساء اليوم الأربعاء، الجولة 15 لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات مثيرة؛ إذ يستضيف الأهلي (رابع الدوري) نظيره التعاون (ثالث الدوري) عند تمام الساعة 8:30 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي الشباب (المركز 16) ضيفه نيوم (تاسع الدوري)، فيما يواجه القادسية (خامس الدوري) ضيفه الفيحاء (المركز 12) عند تمام الساعة 5:45 مساءً.

على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريقا الأهلي وضيفه التعاون لقاءهما المنتظر بهدف الفوز ولا غيره لخطف وصافة الدوري من فريق النصر الذي تعرض لثلاث خسائر متتالية ليتجمد رصيده عند 31 نقطة، ويحتل فريق التعاون المركز الثالث برصيد 31 نقطة حصدها من 10 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين، وله من الأهداف 29 وعليه 14 هدفاً، ويطمح في لقاء الليلة للخروج بنتيجة إيجابية ليقفز لمركز الوصافة خلف المتصدر الهلال، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 28 نقطة جمعها من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 19 وعليه 10 أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري، وفوز في لقاء الليلة سيجعله متساوياً بالنقاط مع النصر والتعاون ومتفوقاً عليهما بالمواجهات المباشرة.

وسبق أن التقى الفريقان في 28 لقاءً في دوري المحترفين، انتصر الأهلي في 12 لقاءً، فيما فاز التعاون في ستة لقاءات، وحضر التعادل في 10 لقاءات، وأحرز هجوم الأهلي 53 هدفاً، فيما سجل هجوم التعاون 40 هدفاً.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض فريق القادسية لقاءً مهماً أمام نظيره الفيحاء ويسعى أصحاب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الرابع على التوالي ومواصلة المنافسة على مراكز القمة؛ إذ يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 27 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 26 وعليه 13 هدفاً، فيما يسعى فريق الفيحاء لتحقيق الفوز، الذي غاب لخمس جولات متتالية ليتراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري للمركز الـ12 برصيد 13 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وست خسائر، وله من الأهداف 12 وعليه 21 هدفاً.

ويقف التاريخ مع فريق الفيحاء في المواجهات المباشرة في دوري المحترفين، إذ سبق أن التقى الفريقان في ستة لقاءات، انتصر الفيحاء في ثلاثة، فيما فاز القادسية في لقاءين، وتعادلا في لقاء وحيد، وأحرز هجوم الفيحاء تسعة أهداف، فيما أحرز هجوم القادسية ثمانية أهداف.

وعلى ملعبه وبين جماهيره يستضيف الشباب نظيره نيوم، ويسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث لتحسين المراكز في جدول الترتيب، إذ يحتل نيوم المركز التاسع برصيد 20 نقطة حصدها من ستة انتصارات وتعادلين وخمس خسائر، فيما يحتل الشباب المركز الـ16 برصيد ثماني نقاط فقط جمعها من فوز وحيد وخمسة تعادلات وسبع خسائر.