فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقات موسعة بشأن حادثة اغتيال الرئيس التاريخي لنادي أجاكسيو الفرنسي «آلان أورسوني»، إثر هجوم على هامش جنازة والدته مساء الاثنين في بلدة فيرو بمدينة كورسيكا وهو ما أثار ردود فعل واسعة، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».



من جانبها، قالت المدعية العامة لجزيرة كورسيكا الفرنسية «نيكولا سيبتي» إن الزعيم الانفصالي السابق «آلان أورسوني» قتل بالرصاص في أثناء جنازة والدته في قرية فيرو الواقعة على بعد 30 كيلومترا شرق أجاكسيو عاصمة الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط، وأضافت المدعية العامة: «أورسوني أصيب برصاصة من مدى بعيد»، وأكدت الشرطة المحلية عملية الاغتيال.



يذكر أن «آلان أورسوني»، شغل رئاسة نادي أجاكسيو في الفترة بين عام 2008 إلى عام 2015.



وتولى الراحل رئاسة نادي أجاكسيو في ظل ظروف صعبة إداريا وماليا ونجح في قيادة دفة الأمور وأنقذ النادي من أزمات كبيرة.



وقاد أجاكسيو إلى الصعود للدوري الفرنسي «ليغ 1» خلال فترة رئاسته وبقى عدة مواسم في دوري الأضواء رغم ضعف القدرات المالية مقارنة بالعديد من أندية الدوري.