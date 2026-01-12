طالب مدرب فريق الاتحاد كونسيساو لاعبي فريقه بتحقيق الفوز على فريق ضمك غدا (الثلاثاء)، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن مباريات الجولة الـ(15) من دوري روشن السعودي للمحترفين. واعتمد المدرب كونسيساو الأسلوب الفني المناسب، والتشكيلة الأساسية المناسبة التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.



وشدد كونسيساو خلال الحصص التدريبية على ضرورة تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية من أجل مواصلة تقديم الأداء الفني الكبير، وتحقيق الفوز على فريق ضمك وحصد النقاط الثلاث.



ويطمح كونسيساو إلى استمرار فريقه في تحقيق الانتصارات وجمع النقاط، والوصول للنقطة 29 عقب الفوز على ضمك، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.