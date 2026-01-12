في ليلة من الليالي التاريخية، وبتنظيم مميز يؤكد نجاح السعودية وقدرتها الكبيرة على استضافة أكبر المحافل العالمية وأهمها في كل الرياضات والنشاطات المختلفة، توّج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه في النهائي على ريال مدريد بنتيجة (3-2)



وقدم الفريقان نهائيا تاريخيا، شهد أحداثا ستظل خالدة في تاريخ الكلاسيكو الأهم في كرة القدم بعد أن سجل الفريقان 3 أهداف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



ويعتبر نهائي كأس السوبر لهذا العام هو النهائي السادس الذي تستضيفه المملكة ورابع كلاسيكو يجمع الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في المملكة، وسط نجاح منقطع النظير في التنظيم.



وقدم برشلونة شوطا أول مميزا ونجح في فرض سيطرته وتقدم مرتين عبر رافينها أولا ومن ثم ليفاندوفيسكي ولكن ريال مدريد كان يعود في كل مرة بفضل المهارات الفردية لنجومه وفي مقدمتهم فينسيوس الذي سجل هدفا تاريخيا عندما راوغ مدافعي برشلونة ووضع الكرة في الشباك، وغاريسيا الذي سجل التعادل في آخر الثواني من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني كان التوازن في السيطرة حاضرا بين الفريقين، حتى سجل رافينها هدف برشلونة الثالث ليحسم المواجهة بفوز برشلوني.