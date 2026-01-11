استُكملت اليوم (الأحد)، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية، والتي انطلقت من مدينة الرياض باتجاه وادي الدواسر، بمسافةٍ إجمالية بلغت 877 كلم، منها 459 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وفي منافسات فئة السيارات، حقق السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق «فورد ريسينغ» المركز الأول في هذه المرحلة، بعد تسجيله الزمن الأسرع، قاطعًا المسافة خلال 3 ساعات و44 دقيقة و22 ثانية، متفوقًا على البرتغالي جواو فيريرا سائق «تويوتا غازو» بفارق 4 دقائق و27 ثانية، فيما حلّ الأمريكي ميتش غوثري سائق «فورد ريسينغ» ثالثًا، بفارق 4 دقائق و55 ثانية عن المتصدر.



وعلى صعيد الترتيب العام لفئة السيارات، حافظ القطري ناصر العطية سائق فريق «داسيا ساندرايدر» على صدارة الترتيب بزمنٍ إجمالي قدره 28 ساعة و10 دقائق و15 ثانية، متقدمًا بفارق 4 دقائق و47 ثانية عن السويدي ماتياس إكستروم سائق «فورد ريسينغ»، في حين جاء زميله الإسباني ناني روما ثالثًا، بفارق 7 دقائق و15 ثانية عن صاحب الصدارة.



وفي فئة السيارات «ستوك»، واصل فريق «ديفندر رالي» سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى، حيث احتل الفرنسي ستيفان بيترهانسل المركز الأول بزمن 4 ساعات و20 دقيقة و29 ثانية، متقدمًا بفارق 21 ثانية عن الليتواني روكاس باتشيوسكا، فيما جاءت الأمريكية سارة برايس في المركز الثالث بفارق 6 دقائق و25 ثانية عن المتصدر.



أما في فئة الدراجات النارية، فقد خطف الأرجنتيني لوتشيانو بينافيدس دراج فريق «ريد بُل كي تي إم» المركز الأول، مسجلًا زمنًا قدره 4 ساعات و56 ثانية، متقدمًا على زميله في الفريق الإسباني إدغار كانيت بفارق 4 دقائق و47 ثانية، فيما حلّ الفرنسي أدريان فان بيفيرين دراج «هوندا إنرجي» ثالثًا، بفارق 4 دقائق و57 ثانية عن المتصدر.



وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، تمكّن الأرجنتيني كيفن بينافيدس سائق فريق«أكاديمية أوديسي» من تحقيق المركز الأول في هذه المرحلة، بعد وصوله إلى خط النهاية خلال 4 ساعات و22 دقيقة و57 ثانية، متقدمًا بفارق 4 دقائق و39 ثانية عن السعودي ياسر بن سعيدان؛ سائق فريق «ناصر ريسينغ»، بينما جاء الأرجنتيني نيكولاس كافيغلياسو سائق «فيرتكال موتورسبورت» ثالثًا، بفارق 5 دقائق و40 ثانية عن المتصدر.



وشهدت فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في» حصد الأرجنتيني خارمياس غونزاليس فيريولي سائق فريق «كان إم فاكتوري أمريكا اللاتينية LATAM» المركز الأول، بعد وصوله إلى خط النهاية خلال 4 ساعات و32 دقيقة و58 ثانية، متقدمًا بفارق 7 ثوانٍ عن الأمريكي كايل تشاني سائق فريق «كان إم فاكتوري» فيما حلّ زميله البرتغالي جواو مونتيرو ثالثًا، بفارق 9 ثوانٍ عن المتصدر.



وفي فئة الشاحنات، واصل الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق «نوردس دي روي إف بي تي» تألقه، بعدما حسم المركز الأول بزمنٍ قدره 4 ساعات و27 دقيقة و24 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقة و23 ثانية عن التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق «دي روي إف بي تي» فيما جاء مواطنه مارتن ماسيك سائق فريق «إم إم تكنولوجي» في المركز الثالث، بفارق 6 دقائق و38 ثانية.



وتتواصل منافسات الرالي غدًا (الاثنين) 12 يناير 2026، مع انطلاق المرحلة الثامنة في وادي الدواسر بمسافةٍ تبلغ 721 كلم، منها 483 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.