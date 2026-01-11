في ليلة كروية حبست أنفاس الجماهير، عبّر النجم المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في مواجهة قوية أُقيمت أمس (السبت).

مواجهة ثأرية في الأفق

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب المصري موعداً نارياً مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي،الأربعاء القادم، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً لصلاح ورفاقه، بعد خسارة نهائي نسخة 2021 أمام «أسود التيرانغا» بركلات الترجيح.

صلاح: لسنا المرشح الأول

ورغم الانتصار والتأهل، حرص صلاح على خفض سقف التوقعات، مؤكداً أن منتخب مصر لا يُعد المرشح الأبرز لحصد اللقب القاري، وقال عقب المباراة: «لا يمكنني القول إننا مرشحون للفوز بالبطولة، فالمنتخبات الثلاثة الأخرى تضم لاعبين محترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، بينما أغلب لاعبينا ينشطون في الدوري المحلي. هذا ليس تقليلاً من أحد، لكننا نحاول تقديم أقصى ما لدينا لأننا نحب بلدنا».

محمد صلاح.

وأضاف قائد المنتخب المصري مبتسماً: «منذ تصريح المدرب حسام حسن بأن لدينا محترفين وربع في أوروبا، بقينا ثلاثة أرباع، ولم يعد أي منا يشارك مع فريقه»، في تعليق خفيف خفف أجواء التوتر.



الجماهير كلمة السر

وأكد صلاح أن إسعاد الجماهير المصرية هو الدافع الأكبر للفريق، قائلاً: «الوصول إلى نصف النهائي أمر يسعدني كثيراً، وفرحة المصريين تعني لنا الكثير، وهي الحافز الأكبر لمواصلة الانتصارات والتقدم في البطولة».



إشادة بالجهاز الفني وتنظيم المغرب

واختتم صلاح تصريحاته بالإشادة بالعمل مع المدير الفني حسام حسن، معرباً عن سعادته بالأجواء داخل المنتخب، كما وجّه الشكر للمغرب على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية.