اعتذر المدير الرياضي للنادي الأهلي، روي بيدرو، للثنائي البرتغالي في صفوف النصر كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، عقب الجدل الذي صاحب احتفاله بفوز فريقه في الكلاسيكو، (الجمعة)، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مشادة بعد نهاية الكلاسيكو

وتفوق الأهلي على النصر بنتيجة 3-2، ليدخل بيدرو أرضية الملعب عقب صافرة النهاية محتفلاً مع حارس الفريق عبدالرحمن الصانبي، قبل أن يمر بجانب رونالدو وفيليكس، الأمر الذي فسره نجما النصر على أنه محاولة استفزاز، ما أدى إلى مشادة لم تستمر سوى ثوانٍ معدودة.

رسالة للصانبي

وكتب روي بيدرو عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «انتصار مذهل على أقوى خصومنا هذا الموسم، ليلة مميزة لأبنائنا الذين أظهروا لجماهيرنا قوة وتماسكاً في وجه الصعاب».

وأضاف موجّهاً حديثه لحارس الفريق: «نسقط معاً وننهض معاً، لن نستسلم أبداً، سنبقى مع الأهلي حتى النهاية».

اعتذار علني

وتابع بيدرو في رسالته: «أتقدم باعتذار علني للاعبين البرتغاليين المحترفين الرائعين من النصر، عن سوء الفهم الذي حدث على أرض الملعب بعد صافرة النهاية».

«خطأ مؤسف ولحظة غفلة»

وأوضح المدير الرياضي للأهلي: «أكنّ لهم جميعاً أعمق الإعجاب والاحترام، وقد غلبني التركيز على الاحتفال مع حارس مرمانا بعد ما حدث في الشوط الأول، ما حدث لم يكن نابعاً من سوء نية، بل كان مجرد خطأ مؤسف ولحظة غفلة».

تركيز على القادم

واختتم رسالته قائلاً: «نتمنى التوفيق للنصر ونهنئهم على الموسم الرائع الذي يقدمونه حتى الآن، والآن نغلق الصفحة ونركز على مباراتنا القادمة».