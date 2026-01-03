يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب قيرغيزستان (الثلاثاء) القادم الساعة 7:00 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن أولى مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، ويسعى المدرب لويجي دي بياجو لتجهيز الأخضر الأولمبي للقاء منتخب قيرغيزستان من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث .

وتصم قائمة الأخضر (23) لاعبًا هم: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبدالرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، محمد الدوسري، خالد العسيري، عبدالرحمن العبيد، محمد برناوي، سالم النجدي، ياسين الزبيدي، عبدالملك الجابر، مصعب الجوير، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن سفياني، ماجد عبدالله، ثامر الخيبري، عبدالله رديف.

يُذكر، أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى وإلى جانبه منتخبات الأردن، وفيتنام، وقيرغيزستان.