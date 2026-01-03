يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب قيرغيزستان (الثلاثاء) القادم الساعة 7:00 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن أولى مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، ويسعى المدرب لويجي دي بياجو لتجهيز الأخضر الأولمبي للقاء منتخب قيرغيزستان من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث .
وتصم قائمة الأخضر (23) لاعبًا هم: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبدالرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، محمد الدوسري، خالد العسيري، عبدالرحمن العبيد، محمد برناوي، سالم النجدي، ياسين الزبيدي، عبدالملك الجابر، مصعب الجوير، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن سفياني، ماجد عبدالله، ثامر الخيبري، عبدالله رديف.
يُذكر، أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى وإلى جانبه منتخبات الأردن، وفيتنام، وقيرغيزستان.
The Saudi U-23 national team, led by Italian coach Luigi Di Biagio, continues its technical preparations for the upcoming match against the Kyrgyzstan national team on Tuesday at 7:00 PM, at the Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in Jeddah, as part of the first matches of Group A in the 2026 AFC U-23 Asian Cup. Coach Luigi Di Biagio aims to prepare the Olympic Green team for the match against Kyrgyzstan in order to achieve victory and collect the three points.
The squad includes 23 players: Hamad Yusuf, Turki Baljosh, Muhannad Al-Yahya, Mohammed Abdulrahman, Awad Dahl, Suleiman Hazazi, Mohammed Al-Dosari, Khalid Al-Asiri, Abdulrahman Al-Obaid, Mohammed Barnawi, Salem Al-Najdi, Yassin Al-Zubaidi, Abdulmalik Al-Jaber, Musab Al-Juwair, Fares Al-Ghamdi, Faisal Al-Sabiani, Rakan Al-Ghamdi, Hamam Al-Hamami, Abdulaziz Al-Aliwah, Abdulrahman Sufiani, Majed Abdullah, Thamer Al-Khaibari, Abdullah Radeef.
It is worth mentioning that the Saudi U-23 national team is in Group A alongside the national teams of Jordan, Vietnam, and Kyrgyzstan.