أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استضافة جدة منافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ27 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.



ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ27 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل.



وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات تبشر بنسخة استثنائية من البطولة الخليجية التي تعد إحدى أعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط.



من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن اعتزاز وترحيب المملكة باستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي تعود إلى أرض المملكة مجدداً، متمنياً للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة.



وأشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيواصل العمل من أجل الاستعداد لتقديم نسخة تاريخية من البطولة على أرض المملكة، بدعم سخي من القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام مستمرين من وزارة الرياضة.