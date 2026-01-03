أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التشكيلة المثالية الرسمية لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ضمت 5 لاعبين عرب، بواقع لاعبين من المغرب وواحد من مصر وتونس والجزائر.



وسلط الموقع الرسمي لـ«كاف» الضوء على اللاعبين الذين قدموا أقوى العروض خلال المرحلة الافتتاحية من البطولة في المغرب.



واختار الاتحاد الأفريقي فريقاً متوازناً بخطة 4 / 4 / 3، ونال مدرب نيجيريا إريك شيل لقب أفضل مدرب في المجموعات، بعدما أبهر فريقه الجميع بالانضباط التكتيكي والكفاءة الهجومية.



وتبرز المغرب بصفتها أكثر دولة تمثيلاً بوجود لاعبين اثنين في التشكيلة المثالية، ما يجعل «أسود الأطلس» الدولة الوحيدة التي حققت هذا التميز، إذ حصل نصير مزراوي على التقدير في مركز الظهير الأيمن بعد سلسلة من العروض القوية، حيث جمع الصلابة الدفاعية والانطلاقات الهجومية الذكية، وفي خط الوسط، برز اسم إبراهيم دياز، فيما يتعلق بالإبداع والسيطرة وقدرته على فك شفرات الدفاعات في اللحظات الحاسمة.



ويجمع الثلاثي الهجومي الجودة والحسم في البطولة، حيث تميز قائد السنغال ساديو ماني بقدرته على تسجيل الأهداف والقيادة والحركة المستمرة، وأضاف الجناح الإيفواري أماد ديالو السرعة والاختراق، بينما أبهر الجزائري رياض محرز الجميع بهدوئه ورؤيته ومساهماته الحاسمة في الثلث الأخير.



وفي خط الوسط تفوق النيجيري أديمولا لوكمان على منافسيه من خلال الطاقة التي يتحلى بها وقدرته على الركض لمسافات طويلة وتهديد مرمى المنافسين من خلال الاختراق من العمق، وبرز إلى جانبه الكاميروني كارلوس باليبا بفضل قدراته البدنية بجانب إبداعه في إفساد هجمات المنافسين، ولا يختلف الحال بالنسبة للمغربي دياز الذي أصبح مصدر إمتاع رئيسياً في البطولة القارية.



وفي خط الدفاع، تألق إدموند تابسوبا لاعب بوركينا فاسو، وأكسيل توانزيبي لاعب الكونغو الديموقراطية، وعلى الجانب الأيسر، قدم التونسي علي عبدي الاستمرارية والانضباط، مكملاً خط دفاع موثوق، وأعاد المغربي نصير مزراوي تأكيد مكانته أحد أفضل الأظهرة في القارة، من خلال تموضعه الذكي وبراعته الفنية وانضباطه الدفاعي.



وبين القائمين، حجز المصري محمد الشناوي مركز حارس المرمى الأفضل بعد عدة عروض مطمئنة وتصديات مبهرة.