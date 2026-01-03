توقّع أسطورة كرة القدم المغربية محمد التيمومي حدوث مفاجأة من العيار الثقيل في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

الكبار تحت التهديد

وقال التيمومي في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «أتوقع حدوث مفاجأة كبرى في دور الـ16، وهذا جزء من الإثارة التي تميز البطولة، لكن لا يمكنني تحديد اسم المنتخب الكبير الذي قد يغادر المنافسات مبكراً».

المغرب المرشح الأول.. ومصر ونيجيريا في الصورة

وأضاف: «المنتخب المغربي هو المرشح الأول لحصد اللقب الأفريقي، خصوصاً أن البطولة تُقام على أرضه وبين جماهيره، ولم يتوج باللقب منذ قرابة نصف قرن، يليه منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، إلى جانب منتخبي نيجيريا والسنغال».

أسود الأطلس «بلا رهبة»

وختم التيمومي: «المنتخب المغربي لا يخشى أي منافس في البطولة، صحيح أن هناك منتخبات قوية مثل مصر والجزائر وجنوب أفريقيا وغيرها، لكن لا يوجد تخوف من أي طرف في ظل المستوى العالمي الذي وصل إليه المنتخب خلال الفترة الأخيرة».

مواجهات ثمن النهائي

وتنطلق اليوم (السبت) منافسات دور الـ16، حيث يلتقي منتخب السودان مع السنغال، فيما يواجه منتخب تونس نظيره المالي.

وتُستأنف المباريات غداً بلقاء المنتخب المغربي مع تنزانيا، وجنوب أفريقيا أمام الكاميرون.

وتتواصل المنافسات الاثنين بمواجهتي مصر ضد بنين، ونيجيريا أمام موزمبيق، على أن تُختتم مباريات ثمن النهائي الثلاثاء بمباراتي الجزائر أمام الكونغو الديموقراطية، وكوت ديفوار ضد بوركينا فاسو.