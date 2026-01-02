كشف تقرير صحفي تحرك نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع ظهير أيمن الهلال، البرتغالي جواو كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن إنتر ميلان يستهدف ضم كانسيلو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في ظل استمرار خروجه من القائمة المحلية لنادي الهلال.

ويسعى النادي الإيطالي لحسم الصفقة سريعاً من أجل تجهيز اللاعب للمواجهة الحاسمة أمام نابولي، المقررة في الـ11 من الشهر الجاري، التي تمثل محطة مفصلية في صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

التفاصيل المالية

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد كانسيلو مع الهلال يمتد حتى عام 2027، براتب صافٍ يُقدَّر بـ15 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى المكافآت.

في المقابل، يبدي إنتر ميلان استعداده لتحمل راتب يصل إلى 3 ملايين يورو صافي كحد أقصى، على أن يتحمل الهلال المبلغ المتبقي، والمقدر بنحو 4.5 ملايين يورو.

اتصالات مكثفة مع وكيل اللاعب

وأضاف التقرير أن رئيس إنتر ميلان جوزيبي ماروتا، والمدير الرياضي بييرو أوسيليو، على تواصل مباشر مع وكيل أعمال كانسيلو، الشهير خورخي مينديز، في انتظار القرار النهائي للاعب بشأن مستقبله.

برشلونة يبتعد عن الصفقة

وفي سياق متصل، ذكر موقع «فوتبول إسبانيا» أن نادي برشلونة يتجه إلى صرف النظر عن فكرة استعادة خدمات كانسيلو، بعدما اكتفى بالاستفسار عن وضعه دون الدخول في مفاوضات جديدة.