أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2، التي جرت أمس (الثلاثاء)، عن مواجهة فريق النصر السعودي وأركاداج التركمانستاني، وتصدر الفريق النصراوي المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، عقب تحقيقه 6 انتصارات، وتسجيله 22 هدفاً واستقبلت شباكه هدفين فقط، فيما يحتل أركاداج «الوصيف» في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وباقي المواجهات في منطقى «الغرب» ستجمع الزوراء العراقي والوصل الإماراتي، وفولاد سيباهان الإيراني أمام الأهلي القطري، والاستقلال الإيراني ضد الحسين الأردني.



فيما جاءت قرعة مباريات منطقة «الشرق» على النجو التالي: بوهانج ستيلرز الكوريا الجنوبي وجامبا أوساكا الياباني، وراتشابوري التايلندي ضد بيرسيب باندونج الإندونيسي، وبانكوك يونايتد التايلندي أمام ماكارثر الأسترالي، وكونج آن هانوي الفيتنامي ضد تامبنيز روفرز السنغافوري.



وستُقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر فبراير 2026، إذ تُلعب مواجهات الذهاب بمنطقة الغرب أيام 10 و11 والإياب يومي 17 و18، فيما تُقام مباريات الذهاب بمنطقة الشرق أيام 11 و12 ثم الإياب في 18 و19، وتجرى مباريات دور ربع النهائي في شهر مارس القادم، أيام 3 و4 للذهاب ثم 10 و11 للإياب، والشرق أيام 4 و5 ثم 11 و12 من الشهر ذاته.



أما الدور قبل النهائي فستقام مبارياته شهر أبريل القادم، وستلعب فرق الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15 من الشهر نفسه، وستُختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة تجمع بطل الغرب مع بطل الشرق يوم 16 مايو 2026.







