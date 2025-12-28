يغيب لاعب الاتحاد ماريو ميتاي عن مواجهة فريقه أمام نيوم الأربعاء القادم، الساعة 6:25 مساء، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عقب حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة الماضية في الدوري، ويعود للمشاركة مع العميد في لقاء التعاون السبت القادم، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في الجولة (13) بالدوري.



من جانب آخر، يسعى المدرب كونسيساو لتجهيز فريقه لمواجهة نيوم القادمة في الدوري، إذ سيجري مناورة كروية من أجل اعتماد الأسلوب الفني، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب. ويطمح المدرب كونسيساو لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والسير نحو مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.



يذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة من 10 مباريات خاضها، حقق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى 3 خسائر في دوري روشن.