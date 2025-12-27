استعاد فريق مانشستر يونايتد توازنه في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

وكان فريق المدرب روبن أموريم قد أهدر 4 نقاط من أصل 6 في آخر مباراتين، بعدما تعادل مع بورنموث بنتيجة 4-4، قبل أن يخسر أمام أستون فيلا 2-1.

دورغو ينقذ «الشياطين الحمر»

وسجّل مانشستر يونايتد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24، عبر تسديدة قوية أطلقها اللاعب باتريك دورغو من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى لحارس نيوكاسل، ليمنح «الشياطين الحمر» فوزاً ثميناً.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 29 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليغ، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.