قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، السماح بدخول الجماهير إلى الملاعب مجانًا بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق المباريات.



وجاء هذا القرار بهدف تعزيز معدلات حضور الجماهير، التي شهدت انخفاضًا في بداية مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات. فقد كانت مدرجات ملعب «أدرار» في مدينة أغادير شبه خالية خلال مباراة الكاميرون والغابون، رغم قدرة الملعب على استيعاب 45 ألف متفرج، وذلك خلال عمليات الإحماء، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، ووكالة الأنباء الألمانية.



وشهدت مباراة مصر وزيمبابوي نمطًا مشابهًا، حيث كان الحضور محدودًا عند عزف النشيد الوطني، قبل أن يرتفع العدد تدريجيًا إلى 28,200 متفرج قبل نهاية المباراة، ما شكل تحديًا في إدارة دخول الجماهير في بعض المناطق.



واستفادت مباريات أخرى في البطولة، مثل مواجهتي الكونغو الديموقراطية وبنين، وتونس وأوغندا، من هذه السياسة، التي أُطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «كأس أمم أفريقيا للشعب».



ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المغرب لضمان نجاح البطولة، وتحقيق طموح منتخب البلاد في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 1976، إضافة إلى استعداداته لمنافسات كأس العالم 2030.